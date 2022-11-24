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Düzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları görüntülendi

24.11.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan toprak kırılmaları görüntülendi.

Merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde yaklaşık 173 dönümlük merada yer alan göletin etrafında deprem sonrası toprak kırılmaları meydana geldi.

Anadolu Ajansı muhabirlerince görüntülenen kırılmaların yaklaşık 10 santimetre genişliğe kadar çıktığı görüldü.

Bölgeye gelen deprem uzmanları kırılmalar üzerinde inceleme yaptı.

KÜLTÜR EVİ'NDE HASAR OLUŞTU

Merkeze bağlı Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan Adige Kültür Evi'nde de hasar oluştu.

Hasar alan bacanın düşmesi sonucu Kültür Evi'nin bir odasının tavanında yıkım meydana geldi.

Adige Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Özmeç, AA muhabirine, binanın 7 yıl önce faaliyete başladığını anlattı.

Bacanın düşmesi sonucu tavanda yıkım meydana geldiğini aktaran Özmeç, "12 Kasım depremi tekrar yaşanmış oldu. Şiddetli depremdi, yıkımı ve ağır hasarı çok olmasa da etkisi derin oldu." dedi.

Özmeç, deprem sırasında uyuduğunu dile getirerek, "1999 depreminde ağustos ve kasım depremi üst üste olmuştu. Üzerine de bu olunca ev halkını eve sokamıyoruz. Deprem sonrası özellikle de depreme dayanıklı dediğimiz sistemle yapılan evlerimize bile giremedik. Merkezde yaşayan çocuklarımız var, onları çağırdık, yeniden geniş aile olduk." diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN DEPREME HAZIR OLABİLMEK"

Arazilerde kırılmalar oluştuğuna dikkati çeken Özmeç, "Deprem tekrar kendini hissettirdi. Geçen 23 yıla rağmen nasıl ben unutmadıysam, şu jenerasyonda bir ömür boyu unutmaz. İzi çok büyük. Önemli olan depreme hazır olabilmek." ifadelerini kullandı.

Özmeç, 12 Kasım 1999'daki depremden sonra Düzce'nin inşaat tekniklerinin biraz daha iyi olduğunu test etmiş olduklarını vurgulayarak, "Bu konuda rahatız ama yine de duvar patlakları, küçük tefek çatlaklar var. Onlar ürpertici, ne kadar sağlam yapsak da." dedi.

Kültür Evi'ndeki hasardan dolayı üzgün olduklarını dile getiren Özmeç, tarihi eşyaları sergiledikleri odada hasarın bulunduğunu kaydetti.

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deprem Düzce

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