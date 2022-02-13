Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı

Düzce'de bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Beyciler Mahallesi 1596. Cadde üzerinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.H.J.A.K'ye hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.



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