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Düzce'de işçi servisiyle hafriyat kamyonu çapıştı: 15 yaralı

DÜZCE HABERLERİ  | 28.02.2020 13:34 | Son Güncelleme

Düzce'de işçi servisiyle hafriyat kamyonu çapıştı: 15 yaralı

Düzce'de işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyköy beldesi Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesinde, Recep Yılmaz yönetimindeki 81 S 0900 plakalı işçi servisiyle Mustafa Can idaresindeki 54 DM 961 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yılmaz'ın aralarında bulunduğu 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Can'ın ifadesini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Trafik Kazası

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