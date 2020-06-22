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Düzce'de kafaları kafes tele sıkışan 2 tilki yavrusu kurtarıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 22.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Düzce'de kafaları kafes tele sıkışan 2 tilki yavrusu kurtarıldı

Düzce'de kafaları kafes tele sıkışan 2 tilki yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Merkeze bağlı Aynalı köyünde tarlasında çalışan bir kişi, tilki yavrularının kafalarının kafes tele sıkıştığını fark etti.

Hayvanların yakınında bir yılan olduğunu da gören köy sakini, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yılanı alandan uzaklaştırarak tilkilerin sıkıştığı telleri kesti.

Ekiplerce kurtarılan tilki yavruları, kontrollerinin ardından doğaya salındı.

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