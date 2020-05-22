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Düzce'de karantina süresi dolan 88 kişi evlerine uğurlandı

DÜZCE HABERLERİ  | 22.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Düzce'de karantina süresi dolan 88 kişi evlerine uğurlandı

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'deki yurtta karantinaya alınan 88 kişi, evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan getirilen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süresi sona erdi.

Toplam 14 gün gözetim altında kalması gereken vatandaşlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan karar neticesinde evlerine 4 gün erken gönderildi.

Vatandaşlar, yurttan ayrılırken sağlık ekipleri tarafından geriye kalan 4 günü evlerinde oda karantinası şeklinde geçirmeleri gerektiği, kurallara uymayıp evden çıkanların ise cezai işleme tabi tutulacağı konusunda bilgilendirildi.

Ayrıca vatandaşlara ekipler tarafından bayram çikolatası verildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlardan bazıları yakınlarının eşliğinde memleketlerine giderken, bazıları da AFAD tarafından 4 otobüsle farklı illere gönderildi.

Yurttan ayrılan vatandaşlar, karantina sürelerinin güzel geçtiğini belirterek, kendilerini ülkeye getirerek ağırlayan ekiplere teşekkür etti.

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