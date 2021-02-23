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Düzce'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

23.02.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Düzce'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Düzce'de, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen sağlık çalışanı İbrahim Bayraktar'ın cenazesi toprağa verildi.

3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olarak görev yapan 62 yaşındaki Bayraktar, yaklaşık bir ay süren yaşam savaşını kaybetti.

Bayraktar için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, mesai arkadaşlarınca çok sevilen Bayraktar'ın Kovid-19 nedeniyle kentte yaşamını yitiren ikinci sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Yılmaz, merhumun ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.

Törende, Bayraktar'ın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alındıktan sonra Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Düzce Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:15
Akşam
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Yatsı
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Düzce Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

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