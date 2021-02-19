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Düzce'de kurtların saldırdığı 13 koyun telef oldu

19.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Düzce'de kurtların saldırdığı 13 koyun telef oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 13 koyun, kurtların saldırısı sonucu telef oldu.

İlçeye bağlı Darıyeri Yörükler köyünde hayvancılık ve çiftçilik yapan Harun Uzun'un ahırındaki koyun sürüsüne, gece saatlerinde kurt saldırdı.

Gelen sesler üzerine ahıra giden Uzun, 13 küçükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Ahırda birçok kurt gören Uzun, köylülerden yardım istedi. Kurtlar ise ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Ahırda incelemelerde bulunan Kaynaşlı Jandarma Karakol ekipleri, olayın kurtların saldırısı sonucu gerçekleştiğini belirleyerek durumu Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Mağdur olan çiftçiye destek verileceği bildirildi.

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