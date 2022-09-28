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Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

28.09.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa Çelik idaresindeki 81 FH 756 plakalı motosiklet, Karaca Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Cihan Şahin yönetimindeki 81 ABF 425 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrularak düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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