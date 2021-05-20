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Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

20.05.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce çıkışında durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, daha önce tespit edilen bir aracı takibe aldı.

Otoyolun Düzce çıkışında durdurulan otomobilin ve araçtaki 2 kişinin üzerinin aranması sonucu 490 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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