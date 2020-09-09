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Düzce'de patpat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

DÜZCE HABERLERİ  | 09.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Düzce'de patpat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

DÜZCE(AA) - Düzce'de "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Aktarla köyündeki fındık bahçesinden dönen işçileri taşıyan Melike B'nin kullandığı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile Merve ve Şevval Bulut, Dilara Yılmaz, Nebahat Ataseven ve Elif Başoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan Başoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralılar sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberi alarak olay yerine gelen Başoğlu'nun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Başoğlu'nun cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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