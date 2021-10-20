Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrasında gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.F. idaresindeki 54 B 4864 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan ve içerisinde 4 kişinin olduğu belirlenen otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı Nusrettin Mahallesi Selvili Sokak girişinde sıkıştırarak durdurmayı başardı.
Yaşanan kovalamaca sonrası güçlükle durdurulan otomobilden inen ve kaçmaya çalışan 2'si kadın 4 zanlı yakalandı. Bazı polislere kaçarken zarar veren ve yakalandıktan sonra kısa süreli arbedeye giren şüpheli M.F, A.Ş, B.D. ve N.H. gözaltına alındı.
Alkollü oldukları için polisten kaçtıkları öğrenilen zanlıların, emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, yaşanan arbedede hafif yaralar alan bir polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz