YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlı, 37 gün sonra hastanede öldü

Düzce'de polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlı, 37 gün sonra hastanede öldü

DÜZCE HABERLERİ  | 16.02.2020 18:39 | Son Güncelleme

Düzce'de polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlı, 37 gün sonra hastanede öldü

Düzce'de 10 Ocak'ta polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlılardan Salih Mercan (26), 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, tedavisi Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde eden Mercan, kurtarılamadı.

Aynı olayda yaralanan polis memuru ile zanlılardan M.K'nin ise taburcu edildikleri öğrenildi.

Polis ekipleri, Düzce'de 10 Ocak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen ve çeşitli suçlardan 13 araması bulunan Salih Mercan ile uyuşturucu satın aldığı belirtilen M.K'nin bulunduğu aracı takibe almıştı.

Otomobil, kent çıkışında polis ekiplerince durdurulmak istenmiş, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşanmıştı. Şüphelilerin araçtan inerek polis aracına ateş açması üzerine polis karşılık vermiş, çatışmada Salih Mercan, M.K. ve ayağına mermi isabet eden bir polis memuru yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çatışma Düzce Uyuşturucu Yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

Düzce Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
13:14
İkindi
16:08
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Düzce Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Bakır Eczanesi
Merkez
Eray Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İstanbul’da Düzce’yi anlatacaklar

İstanbul’da Düzce’yi anlatacaklar

Dere içinde pislikler temizlendi

Dere içinde pislikler temizlendi

Başkan yardımcısı Kasapoğlu taksi esnafını dinledi

Başkan yardımcısı Kasapoğlu taksi esnafını dinledi

Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı

Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı

Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı

Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.