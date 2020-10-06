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Düzce’de trafik güvenliği ön plana alınıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 06.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, caddelerden sonra ara sokaklarda da asfaltlanan yollara yaya çizgilerini çekerken bir yandan da kırılan dubaları da yeniliyor.Düzce’de trafik düzeninin ve güvenliğinin amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Düzce Destek Hizmetleri Müdürlüğü, cadde ve sokaklardaki yaya geçidi boya çalışmasına başladı.

Düzce’de trafik güvenliği ön plana alınıyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, caddelerden sonra ara sokaklarda da asfaltlanan yollara yaya çizgilerini çekerken bir yandan da kırılan dubaları da yeniliyor.
Düzce’de trafik düzeninin ve güvenliğinin amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Düzce Destek Hizmetleri Müdürlüğü, cadde ve sokaklardaki yaya geçidi boya çalışmasına başladı. Ekipler, Zahid Kevseri Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi gibi ana arterlerin yanı sıra ara sokaklarda da çalışmalar yapıyor.
Özellikle trafik akışının düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanması için yapılan şerit ayırıcı dubaları da yenileri ile değiştiren ekipler, Düzce genelinde boyası silinen yaya geçitleri, yol kenarlarındaki ayırıcı ve uyarıcı çizgileri yeniden çizerken levha ve dubaları da yenilemeye devam ediyor.

Düzce’de trafik güvenliği ön plana alınıyor

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