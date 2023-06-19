Düzce’de trafik uygulamaları artırıldı

Düzce’de trafik polisleri, tatil bölgesine gitmek için yola çıkan vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için uygulamalarını sıklaştırdı.

Havaların ısınması ve okulların tatil olmasıyla birlikte yollarda hareketlilik arttı. Avrupa ile Anadolu arasında en önemli karayolu geçişi olan Düzce’de de İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sürücülerin güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla güzergah üzerinde uygulamalarını artırdı. Bu çerçevede, Kaynaşlı uygulama noktasına araçlar ve sürücüler üzerinde uygulama yapan ekipler, sürücülerin belgelerini ve araç evraklarını kontrol etti. Ayrıca ekipler, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

