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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

15.10.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

Kente 2 aracın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu araçları takibe aldı.

Ekiplerce takip edilen ve kent girişi D-100 üzerinde durdurulan araçlarda narkotik köpekleri ile arama yapan ekipler, 925 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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