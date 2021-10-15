Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

Kente 2 aracın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu araçları takibe aldı.

Ekiplerce takip edilen ve kent girişi D-100 üzerinde durdurulan araçlarda narkotik köpekleri ile arama yapan ekipler, 925 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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