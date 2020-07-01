Düzce'de yasa dışı avlandıkları belirlenen avcılara 75 bin 712 lira ceza

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın ilk 6 ayında yasa dışı avlandıkları belirlenen 50 kişiye 75 bin 712 lira ceza kesildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, şube müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içinde il genelinde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında haziran ayı sonu itibarıyla 536 avcının kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada, 50 kişiye "yasa dışı avcılık"tan 75 bin 712 lira idari para cezası uygulandığı kaydedilerek, "Ayrıca 34 adet tüfeğe sınırlandırma olmadığı için el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. Yasa dışı yapılan avcılıkta 3 adet kanatlı hayvan ele geçirilmiş ve kişilere 1920 lira tazminat bedeli uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

