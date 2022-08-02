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Düzce'de yolcunun hareket halindeki minibüste sürücüye yumruk atması kaydedildi

02.08.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yolcunun hareket halindeki minibüste sürücüye yumruk atması kaydedildi

Düzce'de, kalkış saatinden önce yolcu minibüsüne binmek isteyen kişinin, tartıştığı sürücüye minibüs hareket halindeyken yumruk atması araç kameralarınca kaydedildi.

Boğaziçi Beldesi ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan Düzce Belediyesine ait minibüse hareket saatinden önce binmek isteyen yolcu A.D. ile bunun yasak olduğunu belirten sürücü T.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışma, minibüs hareket etmeye başladığında büyüdü, A.D. sürücüye yumruk attı.

Aldığı darbeyle aracı trafikte durduran T.B, diğer yolcuların A.D'yi sakinleştirmesinin ardından yoluna devam etti.

Bu anlar, araç kameralarına da yansıdı.

Sürücü ve yolcunun, daha sonra birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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