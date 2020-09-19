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Düzce’nin ilk kadın subayı göreve başladı

DÜZCE HABERLERİ  | 19.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Düzce’nin ilk kadın subayı görevine başladı.

Düzce’nin ilk kadın subayı göreve başladı

Düzce’nin ilk kadın subayı görevine başladı. İl Jandarma Komutanlığı’nda şube müdürü olarak göreve başlayan Jandarma Teğmen Işıl Göktaş, katıldığı törenlerde de ilgi odağı oluyor.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nda Düzce tarihinde ilk defa kadın subay göreve başladı. Komutanlıkta şube müdürü olarak göreve başlayan Jand. Teğmen Işıl Göktaş, törenlerde de yer alırken erkek mesleği olarak görülen ve çok zor olan askerlik mesleğinde kadın olarak göze çarptı. Gaziler Günü dolayısıyla Anıtpark’ta yapılan törenlerde de yer alan Teğmen Işık Göktaş, protokol üyelerinin de yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Düzce’nin ilk kadın subayı göreve başladı

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Düzce Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

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İkindi
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Düzce Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Sena Eczanesi
Merkez
Yeni Kent Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
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