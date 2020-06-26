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Düzcespor taraftardan TFF’ye teşekkür

DÜZCE HABERLERİ  | 26.06.2020 10:18 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)3 ligde mücadele eden Düzcespor’u da yakından ilgilendiren 2.

Düzcespor taraftardan TFF’ye teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)3 ligde mücadele eden Düzcespor’u da yakından ilgilendiren 2. ve 3. lig ile ilgili kararını akşam saatlerinde açıklaması Düzce’de spor camiasını sevindirdi. Taraftar "Bekle bizi 2. Lig Düzcespor geliyor" nidaları atmaya başlayarak, TFF’ye teşekkür etmeyi de unutmadı.
TFF 2. ve 3. liglerin başlayıp başlamayacağı yönündeki sis perdesini kaldırdı. Liglerin kesin olarak 18 Temmuz tarihinde başlayacağı TFF tarafından resmen duyuruldu.
Özlemle ligin kalan maçlarının tamamlanacağı tarihi bekleyen Düzcespor taraftarlarını da tatlı bir heyecan sardı. Takımların hakkının gasp edilmesinin önüne geçen TFF’ye teşekkür eden Düzcespor sevdalıları şimdi 18 Temmuz tarihinde maçların yeniden oynanacağı günü beklemeye başladı.

Kırmızı Lacivertliler 1 Haziran’da top başı yaptı
1 Haziran’da top başı yapan Kırmızı Lacivertli ekip Ligin 2. yarısı gösterdiği performansı devam ettirmekte kararlı. İç ve dış sahada 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Düzcespor sıralamada 6. sırada yer alıyor. Düzcespor’da ilk hedef yeniden playoff potasına girip ardından da zirveyi yakalamak olacak. Spor camiası bu yıl Düzcespor’dan oldukça umutlu. Düzcespor’un 2. lige ya direk, ya da play-off ile çıkmasına kesin gözüyle bakıyor.

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