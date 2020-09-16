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(Düzeltme) Kayseri Pınarbaşı Panlı Barajı çalışmaları devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri’ye yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri’ye yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.
Kayseri ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır" dedi.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Panlı Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Çalışmaları devam eden barajın tamamlanması ile 6.350 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacak” diye konuştu.
Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak
Genel Müdür Yıldız “Panlı barajının temelden 33 metre yüksekliğinde ve 8,60 hm su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirterek, barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır.” dedi.

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