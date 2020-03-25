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(Düzeltme) Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin

MALATYA HABERLERİ  | 25.03.2020 19:35 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Kartal, virüslerden korunmak için yediklerimize dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu süreçte diyet yaparsak bağışıklığımız düşer mi diye endişelere kapılmayın.

(Düzeltme) Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Kartal, virüslerden korunmak için yediklerimize dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu süreçte diyet yaparsak bağışıklığımız düşer mi diye endişelere kapılmayın. Diyet aslında bizi kronik rahatsızlıklara karşı korur asıl fazla olan kilolarımız kronik rahatsızlıklara zemin hazırlar bağışıklığımızı düşürür" dedi.
Malatya’da özel bir hastanede Beslenme ve Diyet Uzmanı olan Ayşe Kartal, virüslerden korunmak için beslenmenin önemini anlattı. Kartal, “İnsanın gereksinimi olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineraller ve su gibi besin ögelerini alması hem hastalıklardan korunmaya hem de hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmaktadır” dedi.
Korona virüsüne karşı nasıl beslenilmeli konusundaki akıllardaki sorulara cevap veren Kartal, “Korona virüse karşı neler yapmalıyız hakkında bilgi verirken, uyarılarda da bulunmak istiyorum. Neler yapmalıyız sorusuna karşılık olarak, öncelikle kendi evinizde kalmalısınız. En önce yapacağımız şey beslenmeden önce evimizde kalıp kendi sosyal izolasyonumuzu yapmamız lazım. Bu sırada da alışveriş yapacağımız sırada da besin tercihlerimiz çok doğru yapmalıyız. Üç şeye çok dikkat edelim. Sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz. Düzenli uyuyalım, hareket edelim, çünkü normal yaşantımızda egzersiz ve spor yapma sakta hareket halindeydik ama maalesef evdeyiz evde olduğumuz için de hareketlerimiz kısıtlı durumda. Mümkün oldukça ufak hareketlerle bunu değerlendire biliriz. Uyku düzeni beslenme kadar önemli. O da sizin bedeninizi besliyor” ifadelerini kullandı.
Nasıl şeyler yemeliyiz, nasıl alışveriş yapmalıyız sorularına karşılık Kartal, "Raf ömrü uzun dayanıklı ve besleyici gıdalara öncülük verirseniz bizim açımızdan daha iyi olur. Bu süreçte covid-19 grip, virüs bakteri gibi şeylerden oluşan aslında genellikle bunlardan besleniyoruz. Şunu yiyin bunu yiyin bağışıklığınız güçlenir asla hasta olmasınız ya da bulaşmaz size ya da hemen tedavi olursunuz bu virüse kapılırsanız diyemeyiz. Ama bizde vücudumuza yardım edelim. Virüs yada bakteri girdiği zaman vücudumuzun savunma sistemi olan antikorlara yardımcı olur. Mevsimi olan meyve sebzelerden yiyelim. Bunlar neler. Bildiğimiz şeyler lahana, karnabahar, patates ve havuç aslında bildiğiniz mevsim yiyecekleri. Bunlar meyve olarak da mevsimde olan meyve yiyelim. Meyve tüketin kuru meyve yiyin domates gibi şeyler yiyebilirsiniz” şeklinde konuştu.
Bu süreçte yapılan diyetler ile ilgili de bilgi veren Kartal, "Bu süreçte diyet yaparsak bağışıklığımız düşer mi diye endişelere kapılmayın. Diyet aslında bizi kronik rahatsızlıklara karşı korur asıl fazla olan kilolarımız kronik rahatsızlıklara zemin hazırlar bağışıklığımızı düşürür. Beslenme programınız çeşitli ve her besin grubunu içeriyorsa o program zaten bağışıklığınızı güçlediriyor demektir" ifadelerine yer verdi.

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