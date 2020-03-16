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  4. Düziçi Fen Lisesi TÜBİTAK Yarışması’nda 3. oldu

Düziçi Fen Lisesi TÜBİTAK Yarışması’nda 3. oldu

OSMANİYE HABERLERİ  | 16.03.2020 08:50 | Son Güncelleme

TÜBİTAK düzenlediği 51.

Düziçi Fen Lisesi TÜBİTAK Yarışması’nda 3. oldu

TÜBİTAK düzenlediği 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Adana Bölge Yarışmasında, Düziçi Fen Lisesinin “Sudaki Plastik Atık Kirliliğine Balık Dostu Çözüm: Hava Bariyeri” adlı projesi 3. oldu.
Danışmanlığını Biyoloji Öğretmeni Serdar Sarıcı’nın yaptığı 12. sınıf öğrencisi Sueda Betül Gerek tarafından hazırlanan “Sudaki Plastik Atık Kirliliğine Balık Dostu Çözüm: Hava Bariyeri” adlı proje ilk olarak Adana, Gaziantep, Hatay, KKTC, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye’den katılan tüm biyoloji projeleri arasından seçilerek Adana Bölge Finallerine katılmaya hak kazanmıştı.
9- 12 Mart tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Kongre Sergi Salonunda Bölge Finali düzenlendi. Ziyaretçilere açık olan elemelerde hem ziyaretçilere hem de jüri üyelerine Sueda Betül Gerek tarafından sunum yapıldı. Jüri değerlendirmesi sonucu “Sudaki Plastik Atık Kirliliğine Balık Dostu Çözüm: Hava Bariyeri” adlı proje Adana Bölge Yarışmasında Biyoloji Dalında 3. oldu

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