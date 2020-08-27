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Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza

OSMANİYE HABERLERİ  | 27.08.2020 15:42 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yapılan denetimlerde 11 araca 23 bin lira para cezası uygulandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 ayrı noktada yapılan uygulamalar sırasında 330 şahıs ve 133 araç sorgulandı.Uygulamalar sırasında hakkında yakalama emri bulunan R.K.

Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yapılan denetimlerde 11 araca 23 bin lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 ayrı noktada yapılan uygulamalar sırasında 330 şahıs ve 133 araç sorgulandı.
Uygulamalar sırasında hakkında yakalama emri bulunan R.K. (27) isimli şahıs yakalandı.
Ayrıca, 1 plakasız motosiklet ve 1 şase ile motor numarası kazınmış motosiklet olmak üzere toplamda 2 motosiklet trafikten men edildi.
Uygulamalar sırasında yapılan evrak kontrollerinde de toplam 11 araca 23000 TL para cezası uygulandı.

Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza

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