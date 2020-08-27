Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yapılan denetimlerde 11 araca 23 bin lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 ayrı noktada yapılan uygulamalar sırasında 330 şahıs ve 133 araç sorgulandı.

Uygulamalar sırasında hakkında yakalama emri bulunan R.K. (27) isimli şahıs yakalandı.

Ayrıca, 1 plakasız motosiklet ve 1 şase ile motor numarası kazınmış motosiklet olmak üzere toplamda 2 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulamalar sırasında yapılan evrak kontrollerinde de toplam 11 araca 23000 TL para cezası uygulandı.



