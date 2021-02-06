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Düziçi’nde iki apartman karantinaya alındı

06.02.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Düziçi’nde iki apartman karantinaya alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki apartman, artan korona virüs vakaları dolayısıyla karantinaya alındı.Düziçi Kaymakam Vekili Halil İbrahim Kazar başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgını kontrol etmek amacıyla ilçe merkezinde bulunan 2 apartman karantinaya alındı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemiz İrfanlı Mahallesi Şehit Atakan Çiller Bulvarı Özkıraç Apartmanı A ve B bloklarında Covid-19 pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması CovId-19 hastalık belirtilerinde yoğunlaşma ve kümeleşme olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki apartman, artan korona virüs vakaları dolayısıyla karantinaya alındı.
Düziçi Kaymakam Vekili Halil İbrahim Kazar başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgını kontrol etmek amacıyla ilçe merkezinde bulunan 2 apartman karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemiz İrfanlı Mahallesi Şehit Atakan Çiller Bulvarı Özkıraç Apartmanı A ve B bloklarında Covid-19 pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması CovId-19 hastalık belirtilerinde yoğunlaşma ve kümeleşme olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve72. maddeleri gereğince giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Karantinadan sağlık personelleri muaf tutulmuştur” denildi.

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