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Düzlen’deki göletler temizleniyor

MANİSA HABERLERİ  | 03.10.2020 15:42 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvansal üretim yapan vatandaşların ve mahalle muhtarlarının taleplerine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Düzlen’deki göletler temizleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvansal üretim yapan vatandaşların ve mahalle muhtarlarının taleplerine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede bulunan mevcut göletlerde bakım çalışmaları yaparak, üreticilerin göletlerden en üst düzeyde faydalanması için çalışmalarını yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre’ye bağlı Düzlen Mahallesi’nde bulunan hayvan içme suyu göletlerinde bakım, temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Mevcut göletlerin zaman içerisinde toprak ve balçıkla dolması, su tutma kapasitelerinin azalması ve onarım ihtiyaçları nedeniyle, mahalle muhtarının talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından arazide etüt çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda gölette temizlik ve onarım ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan etütler neticesinde oluşturulan iş programı dahilinde hayvan içme suyu göletlerinin temizlenmesi ve büyütülmesi için gerekli çalışmalar büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü çalışması sonrası mevcut göletler, üreticiler için daha verimli hale getirilecek.

Düzlen’deki göletler temizleniyor

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