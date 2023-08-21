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DYK kılavuzu ve 2023 takvimi yayınlandı! MEB DYK destekleme ve yetiştirme kursları başvurusu ne zaman?

21.08.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DYK kılavuzu ve 2023 takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları için başvuru takvimi yayınlandı. Kurslara katılmak isteyenler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecekler. İşte DYK kursları hakkında tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Heyecanla beklenen kurs takvimi ve kılavuzu yayınlandı. Peki, MEB DYK destekleme ve yetiştirme kursları başvurusu ne zaman, başvurular nasıl olacak? İşte DYK 2023-2024 kılavuzuna dair tüm detaylar...

DYK KILAVUZU VE 2023 TAKVİMİ YAYINLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca 2023-2024 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) ilişkin kılavuz yayımlandı. Buna göre, Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenecek kurslar için başvuru tarihi de belli oldu.

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi özel okullarda çalışan öğretmenler de destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecek. Özel okul öğretmenleri, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere ait olacak.

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DYK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca açılacak kurs merkezleri belirlenerek 19-22 Ağustos'ta e-Kurs modülüne işlenecek. Kurs merkezi müdürlüklerince ders ve sınıf düzeyi tanımlamalarının yapılması ve onaylanması 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kurslara katılmak isteyenler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvurabilecek.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8 ve 11'inci sınıf öğrencileri en fazla 6 ders; 12'nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumları mezunları ise en fazla 8 ders seçebilecek. Haftalık ders süresi 8 ve 11'inci sınıflar için en fazla 18 saat, 12'nci sınıf ve mezunlar için 24 saat olabilecek.

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