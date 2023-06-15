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E-KARNE EKRANI MEB.GOV.TR: E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları görüntüleme!

15.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-karne açıldı mı? Karne günü yaklaşırken öğrenci ve veliler konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Okullar 16 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak. Birçok kişi "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) E-okul ekranı erişime açıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, E-karne açıldı mı, nasıl alınır? İşte, Meb.gov.tr E-karne ekranı...

E-KARNE EKRANI MEB.GOV.TR: E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları görüntüleme!

E-karne giriş ekranı ile ilgili araştırmalar 16 Haziran 2023 Cuma günü öncesi hız kazandı. Karneler yarın dağıtılacak. Çok sayıda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velileri karne notlarını sorgulamaya başladı. "MEB E-karne açıldı mı, nasıl alınır?" sorusunun yanıtı merak edildi. İşte öğrenciler için e-karne sorgulama ekranı...

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E-KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

E-karne görüntüleme ile ilgili detaylar öğrenci ve veliler tarafından merak edildi. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra "Not Bilgisi" seçeniğine tıklayarak yazılı ve sözlü tüm notlae görüntülenebilmektedir.

E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan E-okul'dan sınav tarihi, haftalık ders programı ve devamsızlık durumu da görülebilmektedir.

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E-OKUL VBS EKRANINA NASIL GİRİLİR?

E-okul VBS sistemine Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul ekranından öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

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E-KARNE AÇILDI MI?

E-karne uygulaması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zoeunlu olan uzaktan eğitim sebebiyle hayata geçirilmişti.

Pandemi sürecinin bitmesi sebebiyle e-Karne uygulaması artık yapılmıyor.

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E-KARNE NASIL ALINIR?

Öte yandan e-Okul sisteminden öğrencilerin dönem boyunca aldıkları puanlar görüntülenebiliyor.

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