E-KPSS için 17 ek sefer düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. 15 Kasım Pazar günü düzenlenecek E-KPSS için 17 hatta ek sefer düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Engelli adayların 15 Kasım Pazar günü gireceği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (E-KPSS) 17 hatta otobüs ek seferi düzenleyecek. UlaşımPark, Pazar günü Umuttepe’de gerçekleşecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına toplam 17 hatta düzenleyeceği ek seferler ile adayların ulaşımını sağlayacak. Engelli erişimine uygun olan otobüsler ile engelli vatandaşlar engelsiz ulaşım alabilecek.

E-KPSS için saat 14.00’a kadar otobüsler Umuttepe’ye çıkacak. Bu otobüs hatları ise 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650 olarak belirlendi. 14, 435 ve 755 numaralı hatlar ise Ekstra sefer yapacak. 14 numaralı hat KOÜ A kapısından saat 08.00’da hareket ederek Sağlık Bilimleri Fakültesine ulaşımı sağlayacak. 435 numaralı hat ise saat 07.30’da KBB Gebze garajından hareket ederek Çayırova - Gebze - İzmit ve Umuttepe’ye erişecek. 755 Numaralı hat ise 07.30’da Karamürsel’den hareket ederek Gölcük - Başiskele ve Umuttepe’ye ulaşacak.

Öte yandan EKPPS’ye girecek engelli adayları ve refakatçilerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Taksi ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Engelsiz Kocaeli Taksi hizmetinden faydalanmak için 153 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak randevu alındıktan sonra gerekli işlemler yaptırılıyor. Evrak ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, alınacak taksi hizmeti için önceden randevu alınması gerekiyor. Ayrıca plansız gelişen talep durumlarında randevu sisteminin uygunluk durumuna göre hizmetten yararlanabilmeleri sağlanıyor. Özel donanımlı olarak hizmet veren araçlar tekerlekli sandalyeli engelli bireylerin refakatçileri ile birlikte rahatça seyahat etmelerini sağlıyor.

