e-Okul ne zaman kapanıyor, 1. dönem not girişi kapandı mı? e-Okul VBS karne görüntüleme ekranında son durum!

Yarıyıl tatili için geri sayım devam ediyor. Notlar şekillenmeye başlarken çok sayıda öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Şimdi gözler e-Okul uygulamasına çevrildi. Bilindiği üzere 1. Dönem notları sisteme öğretmenler tarafından giriliyor. İşte e-Okul VBS karne görüntüleme ekranında son durum...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-Okul karne döneminde veli ve öğrencilerin erişimine açık olacak.

Öğrencilerin, karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullandığı E-Okul ekranın kapanması ise artık yapılmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı sitesindeki E Okul ekranı karne gününe dek açık kalmaktadır. not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilir. Karne notları ise 'notlar' kısmında yer alır.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

Not ortalaması birinci, ikinci ve üçüncü puanın toplanması ve sınav sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar. Bu şekilde bütün dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Not bilgileri e-Okul uygulamasındaki 'Not Bilgisi' kısmında yer alır. Aynı zamanda sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi de görüntülenir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

