Ara tatil 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek. Notlar şekillenmeye başlarken gözler e-Okul uygulamasına çevrildi. 1. Dönem notları sisteme öğretmenler tarafından giriliyor. e-Okul uygulamasında, öğrenciler hakkında bütün bilgiler yer alır. Peki e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor? 2023 MEB VBS e-okul notlar nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

7/24 hizmet veren e-Okul ve VBS karne gününe kadar açık olacak.

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilir. Karne notları ise 'notlar' kısmında yer alır.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

Not ortalaması birinci, ikinci ve üçüncü puanın toplanması ve sınav sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar. Bu şekilde bütün dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Not bilgileri e-Okul uygulamasındaki 'Not Bilgisi' kısmında yer alır. Aynı zamanda sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi de görüntülenir.



