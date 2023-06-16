e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor? Karne notları nasıl öğrenilir? MEB e-okul VBS öğrenci giriş ekranı

e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor? Karne günü nedeniyle öğrenci ve veliler konuya ilişkin yaptıkları arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Okullar bugün kapanacak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatiline çıkacak. Birçok kişi "e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte e-okul VBS öğrenci giriş ekranı...

E-KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

E-karne görüntüleme ile ilgili detaylar öğrenci ve veliler tarafından merak edildi. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra "Not Bilgisi" seçeniğine tıklayarak yazılı ve sözlü tüm notlae görüntülenebilmektedir.

Öte yandan E-okul'dan sınav tarihi, haftalık ders programı ve devamsızlık durumu da görülebilmektedir.

E-OKUL VBS EKRANINA NASIL GİRİLİR?

E-okul VBS sistemine Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul ekranından öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

E-KARNE AÇILDI MI?

E-karne uygulaması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zoeunlu olan uzaktan eğitim sebebiyle hayata geçirilmişti.

Pandemi sürecinin bitmesi sebebiyle e-Karne uygulaması artık yapılmıyor.

E-KARNE NASIL ALINIR?

Öte yandan e-Okul sisteminden öğrencilerin dönem boyunca aldıkları puanlar görüntülenebiliyor.

