EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor? Karne notları nasıl öğrenilir? MEB e-okul VBS öğrenci giriş ekranı

e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor? Karne notları nasıl öğrenilir? MEB e-okul VBS öğrenci giriş ekranı

16.06.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-okul öğrenci VBS giriş ekranı ile ilgili araştırmalar 16 Haziran 2023 Cuma günü sebebiyle hız kazandı. Karneler bugün dağıtılacak. Çok sayıda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velileri karne notlarını sorgulamaya başladı. Peki, e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor? İşte, MEB VBS Karne notları sorgulama ekranı...

e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor? Karne notları nasıl öğrenilir? MEB e-okul VBS öğrenci giriş ekranı

e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor? Karne günü nedeniyle öğrenci ve veliler konuya ilişkin yaptıkları arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Okullar bugün kapanacak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatiline çıkacak. Birçok kişi "e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte e-okul VBS öğrenci giriş ekranı...

E-KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

E-karne görüntüleme ile ilgili detaylar öğrenci ve veliler tarafından merak edildi. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra "Not Bilgisi" seçeniğine tıklayarak yazılı ve sözlü tüm notlae görüntülenebilmektedir.

E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan E-okul'dan sınav tarihi, haftalık ders programı ve devamsızlık durumu da görülebilmektedir.

q1

E-OKUL VBS EKRANINA NASIL GİRİLİR?

E-okul VBS sistemine Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul ekranından öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

tc meb siyah

E-KARNE AÇILDI MI?

E-karne uygulaması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zoeunlu olan uzaktan eğitim sebebiyle hayata geçirilmişti.

Pandemi sürecinin bitmesi sebebiyle e-Karne uygulaması artık yapılmıyor.

q2

E-KARNE NASIL ALINIR?

Öte yandan e-Okul sisteminden öğrencilerin dönem boyunca aldıkları puanlar görüntülenebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'
ATA AÖF ALMS GİRİŞ EKRANI: ATA AÖF sınavları ne zaman? Online sınava katılım nasıl sağlanır, sınavlar saat kaçta başlayacak?ATA AÖF ALMS GİRİŞ EKRANI: ATA AÖF sınavları ne zaman? Online sınava katılım nasıl sağlanır, sınavlar saat kaçta başlayacak?
Marifetnâme'den seğirmeler ve anlamlarıMarifetnâme'den seğirmeler ve anlamları
Anahtar Kelimeler:
e okul a giriş e okul a giriş yap e okul karne notları e okul karne notları öğren e okul karne notu öğrenme

En Çok Okunan Eğitim Haberler

E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları görüntüleme!

E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları görüntüleme!

e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor?

e-okul kapandı mı ne zaman kapanıyor?

Takdir teşekkür hesaplama 2023!

Takdir teşekkür hesaplama 2023!

Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.