e YDS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2022 e-YDS İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

e YDS ile ilgili beklenen açıklama 10 Kasım Perşembe günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sosyal medya hesapları ile internet sitesi üzerinden yazılı olarak yapıldı. Açıklamada e-YDS 2022/12 İngilizce sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. Peki, e YDS ne zaman yapılacak? İşte 2022 e-YDS İngilizce sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

E YDS NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

e YDS 12 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ÖSYM'den e-YDS 2022/12 İngilizce sınavına ilişkin yapılan açıklamada başvuru yapan adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

E YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

