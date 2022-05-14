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e-YÖKDİL sonuçları açıklandı

14.05.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-YÖKDİL sonuçları açıklandı

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022 İngilizce) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, bugün uygulanan e-YÖKDİL 2022 İngilizce'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.

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