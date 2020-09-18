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EBA erişimleri gençlik merkezlerinde sağlanabilecek

BİLECİK HABERLERİ  | 18.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, üzerinden gerçekleştirilecek olan online eğitimlere Bilecik ve Pazaryeri Gençlik Merkezlerinde erişimin sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları tamamlandığı söyledi.Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında EBA üzerinden gerçekleştirilecek olan online eğitimlere gençlik merkezlerinde erişimin sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, üzerinden gerçekleştirilecek olan online eğitimlere Bilecik ve Pazaryeri Gençlik Merkezlerinde erişimin sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları tamamlandığı söyledi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında EBA üzerinden gerçekleştirilecek olan online eğitimlere gençlik merkezlerinde erişimin sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı. Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun talimatıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için 345 gençlik merkezini uzaktan eğitim döneminde ‘EBA erişim noktaları’ olarak gençlerin hizmetine sunuyor. Gençlerin eğitimlerinden geri kalmaması adına elimizdeki bütün imkânları seferber ediyoruz. Gençlik merkezlerimizde teknik ve donanımsal ihtiyaçlar giderilerek sınıfların gençlere en iyi şekilde hizmet verilebilmesi amacıyla hazır hale getirildi" dedi.

"Gençlik Merkezleri öğrencilerin hizmetinde"
Açıklamasının devamında, öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Bilecik ve Pazaryeri Gençlik Merkezlerimizde derslerini takip edebileceklerini anlatan İl Müdürü Özdemir, sözlerine şöyle devam etti;
"Pandemi dolayısı ile yaşamış olduğumuz bu zor süreçte gençlik merkezlerimizde liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizin destekleri ile siperli maske yapımı, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alma, gençlik merkezi faaliyetlerimizi online platformlar üzerinden gerçekleştirmenin yanında, okulların başladığı dönemde EBA eğitim seferberliğiyle de yine gençlerimizin yanındayız. Online derslere internet veya bilgisayar bazlı erişim sorunu yaşayan gençlerin gençlik merkezlerine başvurarak online olarak kayıt olması yeterli olacak. İnavasyon atölyelerimizden EBA TV sistemine kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle erişim sağlayarak öğrencilerin evlerindeki huzuru gençlik merkezlerinde bulabilecek."

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