YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. EBEGEM’den online eğitim

EBEGEM’den online eğitim

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.05.2020 13:55 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) mesleki eğitimlerini online olarak sürdürdüğü bildirildi.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele aralıksız sürüyor.

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) mesleki eğitimlerini online olarak sürdürdüğü bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele aralıksız sürüyor. Bu kapsamda EBEGEM’de mesleki eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Gençlerin gelişimi ve istihdamını artırmaya yönelik yapılan eğitimlerden Pazarlama ve Perakende Kasiyerlik Kursu online olarak verilmeye yeniden başlandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri belirlenen saatler arasında verilen eğitimlere toplam 24 kursiyer katıldığı bildirildi.
3 gurup halinde verilen eğitimlerin 30 Mayıs 2020’de tamamlanacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:37
Sabah
05:13
Öğle
12:25
İkindi
16:14
Akşam
19:27
Yatsı
20:56

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Albayrak Eczanesi
Merkez
Cihan Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Cannur Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Özgenur Öldü

Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Özgenur Öldü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.