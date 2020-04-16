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Ebrar’ın test ve kitap isteğini vefa sosyal destek grubu gerçekleştirdi

ERZURUM HABERLERİ  | 16.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 7.sınıf öğrencisi Betül Ebrar Selçuk, evden Vefa Sosyal Destek Grubunu telefonla arayarak test kitabı isteğini dile getirdi.Aşkale Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri konuyu ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu’ya iletti.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 7.sınıf öğrencisi Betül Ebrar Selçuk, evden Vefa Sosyal Destek Grubunu telefonla arayarak test kitabı isteğini dile getirdi.
Aşkale Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri konuyu ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu’ya iletti. Kaymakam Aksu’nun talimatıyla Ebrar’ın istediği testler kırtasiyeden temin edilerek hediye paketi yaptırıldı.
İlçe Emniyet Müdürü İkbal Başkurt, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Şube Müdürleri Emin Çomaklı ve Kadir Bildirici ile birlikte İlkyardım apartmanında oturan Ebrar’ın isteğini yerine getirerek teslim ettiler.
Aşkale İnkılap İlköğretim Okulu 7.sınıf öğrencisi Ebrar Selçuk, Vefa Sosyal Destek Grubunu kapıda karşıladı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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