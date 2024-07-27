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  4. Ebru Gündeş 'pişman' denmişti... Boşanma iddialarına böyle yanıt verdi

Ebru Gündeş 'pişman' denmişti... Boşanma iddialarına böyle yanıt verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 07:25
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Ebru Gündeş kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Dubai'de Şubat ayında nikah masasına oturmuş ve düğünü ile uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı hakkında geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atışmış ve Ebru Gündeş 'pişman' denmişti. Gündeş'ten bu söylentilere yanıt gecikmedi...

MYNET-2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye yelken açan Ebru Gündeş, Dubai'de Şubat ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti.

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'YASAK AŞK' İDDİASI

Dördüncü kez dünyaevine giren Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşiyle 'yasak aşk' yaşadığı bile gündeme gelmişti.

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'PİŞMANLIK SÖZ KONUSU'

Uzun süre magazin manşetlerinden düşmeyen bu evlilik hakkında bomba bir iddia Beyaz Magazin yorumcusu Pınar Eliçe'den gelmiş ve Eliçe ''Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu'' sözleriyle dikkat çekmişti.

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Hatta Eliçe 'Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor' demişti.

BÖYLE YANIT VERDİ

Tüm bu iddiaları gören Ebru Gündeş ayrılık haberlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Eşi Murat Özdemir'le bir karesini paylaşan Gündeş, paylaşımına 'İyi ki' notunu düştü.

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Gündeş'in bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken 'ayrılık haberleri çıkınca fotoğraf paylaşmak çok komik', 'şimdiye kadar neredeydiniz?' gibi yorumlar yapıldı.

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Ebru Gündeş
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