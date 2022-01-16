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  4. Ebru Polat Gülşen'in dansını görünce ağzını bozdu! Şoke eden tepki

Ebru Polat Gülşen'in dansını görünce ağzını bozdu! Şoke eden tepki

16.01.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat Gülşen'in sahnedeki dansını görünce sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Gülşen'in kalça dansı Ebru Polat'ı rahatsız etti. Ebru Polat açıklamasında Gülşen'i sert sözlerle eleştirdi.

Ebru Polat Gülşen'in dansını görünce ağzını bozdu! Şoke eden tepki

Gülşen Cahide'de sahneye çıktı ve 'külot' tartışmasını alevlendirdi. İzzet Yıldızhan'ın "Sahneye de külotla çıkmasınlar ya" demesinden sonra sahneye transparanla çıktı. Gülşen sahnede ayrıca kalça dansı yaparak sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Gülşen'in bu tarzı ve dansı hem tepki aldı hem de destek...

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Tepki gösterenler arasında cesur dekolteleriyle sık sık gündeme gelen Ebru Polat da vardı.

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Ebru Polat Instagram hesabında yaptığı açıklamada "Gülşen çok abartmış tamam İzzet'e inadına külot giymiş sütyen giymiş e tamam bunlara kimse bir şey demiyor da do... ne ya? Oynata oynata... Neden bizim eşimiz çocuğumuz görsün. Çok abartmadın mı? Sana hiç yakıştıramadım çok ileri gittin ya..." dedi.

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Ebru Polat
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