YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. EBYÜ’den Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi

EBYÜ’den Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.12.2020 14:48 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğretim üyeleri tarafından Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi verildi.Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı Federal Bütçeli Yüksek Eğitim Kurumu “Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesi” ile EBYÜ arasında ikili anlaşma kapsamında 14-28 Aralık 2020 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD öğretim üyesi Doç.

EBYÜ’den Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğretim üyeleri tarafından Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi verildi.
Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı Federal Bütçeli Yüksek Eğitim Kurumu “Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesi” ile EBYÜ arasında ikili anlaşma kapsamında 14-28 Aralık 2020 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Enfeksiyon Hastalıkları ABD öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Orçun Barkay tarafından Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesinin 4. ve 5. sınıf öğrencilerine, “Pathophysiology terminal states. Clinical death. Methods of revitalizing the body (Temel ve ileri yaşam desteği), Shock (Şok), Coma (Koma), HIV Infectıon (HIV İnfeksyonu), Viral Hepatit’s B (Hepatit B) ve Influenza (İnfluenza) konularında online İngilizce tıp eğitimi verilmeye başlandı.
Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesinden derse katılan öğretim üyeleri ile öğrencileri eğitimden duydukları memnuniyeti ileterek başta Rektör Prof. Dr. Akın Levent olmak üzere eğitim veren öğretim üyelerine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sundular.

EBYÜ’den Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!

Erzincan Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:34
Öğle
12:26
İkindi
14:48
Akşam
17:09
Yatsı
18:34

Erzincan Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Edıs Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.