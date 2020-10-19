Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel sperm çaldı mı? İlk kez açıkladı

Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Manken Ece Gürsel’in ablası Burçe’nin bir dönem birlikte olduğu evli Rifat Sarıcaoğlu’ndan 2 çocuğu var. Sarıcaoğlu, Burçe Gürsel için sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“Burçe adındaki kişi Maltepe köprüsünde yürürken beni eterle bayılttı, sperlerimi çaldı. Kıbrıs’ta yasa dışı yollarla sperlerimin üzerinde bir şeyler yapıp hamile kaldı. İğrenç dolaplar dönüyor.”

Bu iddiaya ilk kez yanıt veren Gürsel şunları söyledi: "Rifat Bey’in sosyal medya hesabı yok. O hesap sahteymiş. İlişkimiz 8 yıl sürdü. Çocuklarımız isteyerek oldu. Rifat Bey şu an ailesiyle. Ama bize destek oluyor. Eşi muhatabım değil. Sorunları onları bağlar. Ama ben Rifat ile evli olsaydım, o da başka bir kadından çocuk yapsaydı hemen boşanırdım.”