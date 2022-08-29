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Ece Sükan mayoyla yürüyüşe çıktı! O anları paylaştı

29.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Sükan, bir süredir tatilde.... Tatilden sık sık mayolu ve bikinili karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Sükan, sporunu da aksatmıyor. Geçen günlerde mayosuyla yürüyüşe çıktı. Mayosunun altına spor ayakkabısını çekti ve yürüyüşten karelerini de takipçileri ile paylaştı.

Ece Sükan mayoyla yürüyüşe çıktı! O anları paylaştı

En son 2018 yılında yer aldığı Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, şimdilerde yaz aylarının tadını çıkarıyor. Yazın büyük bölümünü Bodrum’da geçiren Sükan, tatiline Yunanistan'da devam ediyor. Tatilde sporunu aksatmayan Sükan, sık sık yürüyüş yapıyor.

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Yunanistan’da tatilde olan stilist, mayosuyla yürüyüşe başlamadan önce çektirdiği kareleri Instagram’dan yayınladı. “Yürüyüşe hazırım” notunu düşen Sükan’a takipçileri, “Çok farklı bir deneyim olacak” gibi mesajlar gönderdi.


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