Ece Sükan mayoyla yürüyüşe çıktı! O anları paylaştı

En son 2018 yılında yer aldığı Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, şimdilerde yaz aylarının tadını çıkarıyor. Yazın büyük bölümünü Bodrum’da geçiren Sükan, tatiline Yunanistan'da devam ediyor. Tatilde sporunu aksatmayan Sükan, sık sık yürüyüş yapıyor.

Yunanistan’da tatilde olan stilist, mayosuyla yürüyüşe başlamadan önce çektirdiği kareleri Instagram’dan yayınladı. “Yürüyüşe hazırım” notunu düşen Sükan’a takipçileri, “Çok farklı bir deneyim olacak” gibi mesajlar gönderdi.



