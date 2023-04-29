Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Bir süredir magazin basınında, Çağatay Ulusoy'un, kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile aşk yaşadığı yazılıp çiziliyor.

Stilist ve oyuncu Ece Sükan'ın kalbinin uzun süredir boş olması, yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un da ocak ayında Duygu Sarışın ile yedi yıllık ilişkisini bitirmesi, bu iddiaları güçlendirdi.

Bir dizide birlikte rol alan Ulusoy ile Sükan, arife akşamı Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu ile çıktıkları eğlence gecesinde birlikte objektiflere de yansımıştı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt 'Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy aşk mı yaşıyor?' sorusunu bugünkü köşesine taşıdı ve merak edilenleri açıkladı. İşte Cankurt'un yazısındaki o kısım şöyle;

Geçtiğimiz gün bir partide karşılaştığım Ece Sükan'a hemen bu iddiayı sordum. Ece; "Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık. Durum bundan ibaret" dedi.

Yani Ece özetle "sadece arkadaşız" deyince ben de "Birçok ünlünün yaptığı gibi sonra çıkıp 'O zaman ilişkinin adını koymamıştık' deyip aşkınızı açıklamazsınız değil mi?" dedim. "Kesinlikle öyle bir şey olmayacak" diyerek bu aşk dedikodularına son noktaya koydu.



