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Eczacılar Odası Başkanı Dündar: "Hastalıkta, sağlıkta eczacınız yanınızda"

ARDAHAN HABERLERİ  | 14.05.2020 17:50 | Son Güncelleme

Türk Eczacılar Birliği Ardahan İl Temsilcisi Yunus Dündar, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında hastalıkta ve sağlıkta eczacıların vatandaşların yanında olduğunu söyledi.14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Milli Egemenlik Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen eczacılar burada, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.Daha sonra eczacılar adına konuşan Türk Eczacılar Birliği Ardahan İl Temsilcisi Yunus Dündar, "Bizler her sene 14 Mayıs’ı belirli temalar çerçevesinde, tüm Eczacı Odalarımızla birlikte hafta olarak kutluyoruz.

Türk Eczacılar Birliği Ardahan İl Temsilcisi Yunus Dündar, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında hastalıkta ve sağlıkta eczacıların vatandaşların yanında olduğunu söyledi.
14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Milli Egemenlik Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen eczacılar burada, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.
Daha sonra eczacılar adına konuşan Türk Eczacılar Birliği Ardahan İl Temsilcisi Yunus Dündar, "Bizler her sene 14 Mayıs’ı belirli temalar çerçevesinde, tüm Eczacı Odalarımızla birlikte hafta olarak kutluyoruz. Fakat bu sene, içinden geçtiğimiz pandemi sürecini de göz önüne alarak salgın hastalıklarda eczacının rolüne odaklandık ve temamızı ’Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda’ olarak belirledik" dedi.
Dündar, "Tüm dünya ile birlikte çok zor günlerden geçiyoruz. Bir virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hayatımızı derinden sarstı. Her şeyden önce pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz. Sürecin başından bu yana ülkemizin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne halk sağlığını koyarak canla başla çalışan eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mesleğimizin gücünü, önemini bir kez daha gösterdik. Bu süreçte birinci basamak sağlık çalışanları olarak biz eczacılar çok büyük sorumluluklar üstlendik. ’Halka en yakın sağlık danışmanı’ tanımının ne denli doğru olduğunu bir kez daha deneyimledik. Covid-19 mücadelesinin yanı sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam ettik. Hekimlere ulaşamayan hastalarımızın basit rahatsızlıklarında tavsiyelerde bulunduk. Kronik hastalarımızı takip etmeye devam ettik. Sağlık sisteminin yükünü büyük ölçüde azaltmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Son olarak, iş yükümüzü üçe hatta dörde katlayacak şekilde, 80 milyon adedin üzerinde ücretsiz maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık. Bu süreçte taleplerimizi de çeşitli zamanlarda ilettik. Sizler aracılığıyla bir kez daha tekrarlamak isteriz. Eczanelerde bulaş riskinin azaltılması için, hastane veya serbest, tüm eczacılarımız ve eczane çalışanlarımıza kişisel koruyucu ekipman desteğinin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Kağıt reçetelerin tamamen kaldırılmasını ve tamamen elektronik reçeteye geçilmesini talep ediyoruz. Eczane çalışma saatlerinin bölgesel özelliklere göre mümkün olduğunca kısıtlanmasını istiyoruz. Eczanelerin dezenfeksiyonunun belediyelerce yapılmasını bekliyoruz. Hastalarımıza da sesleniyoruz. Madem hastalıkta sağlıkta, eczacınız yanınızda, siz de ilaçlarınızı düzenli kullanarak, doktorunuz ya da eczacınızın önermediği ilaçları kullanmayarak, sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uyarak, kendi sağlığınıza dikkat ederek, sağlığın ve eczacının yanında olun" ifadelerine yer verdi.

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