YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Eczane teknisyenlerinden ‘evde kal’ çağrısı

Eczane teknisyenlerinden ‘evde kal’ çağrısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.03.2020 11:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’da çeşitli eczanelerde çalışan eczane teknisyenleri, bir araya gelerek, “Biz senin için burada kalıyoruz.

Eczane teknisyenlerinden ‘evde kal’ çağrısı

Adıyaman’da çeşitli eczanelerde çalışan eczane teknisyenleri, bir araya gelerek, “Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için evde kal” çağrısında bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü dolayısıyla yapılan ‘Evde kal’ çağrıları üzerine Adıyaman Eczane Teknisyenleri Derneğine bağlı eczane teknisyenleri bir araya gelerek ‘Evde kal’ çağrısında bulundu. ‘Evde kal’ çağrısına destek veren eczane teknisyenleri, “Biz sizin sağlığınız için buradayız, sizde bizim için lütfen evde kalın” diye yazılar yazdı.
Yapılan etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Eczane Teknisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Üder, “Evinde kal sağlıkla kal hayatta kal diyoruz ve bu zorlu süreçte Adıyaman Eczane Teknisyenleri olarak görev yapmaktan onur duyuyoruz. Her zaman milletimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Denizlisporlu Recep Niyaz'ın futbol özlemi:

Denizlisporlu Recep Niyaz'ın futbol özlemi:

Adıyaman Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:36
İkindi
16:09
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.