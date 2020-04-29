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Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı

SİNOP HABERLERİ  | 29.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

Türkeli ilçesinde eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.

Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı

Türkeli ilçesinde eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Vatandaşlar, kimlik bilgileriyle en yakın eczaneden maskelerini alabiliyor.
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen iş birliği neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskeleri vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verilmişti.
Bu kapsamda ücretsiz maskelerini temin etmek için eczanelere gelen 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, TC kimlik numaraları kontrol edildikten sonra maskelerin teslimi yapılıyor.

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Türkeli Eczanesi
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