Eden Hazard: Real Madrid'e gitseydim çok mutlu olacaktım

Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard'ın, çocukluk hayallerini süsleyen Real Madrid'e gitmek istediği biliniyor. Ancak yıldız oyuncu, bu sezon takımı Chelsea'de kaldığı için pişman değil...
Tüm kariyerinin Londra ekibine borçlu olduğunu vurgulayan Hazard; "Chelsea yönetimi bu yaz takımdan ayrılamayacağımı bildirdi. Ben de kabul ettim. Hiç pişman değilim. Real'e gitseydim çok mutlu olacaktım. Chelsea'de kaldığım için de aynı şekilde mutluyum. Yönetimle asla çatışmaya girmeyeceğim. Birgün ayrılırsam, herkesin beni iyi hatırlamasını istiyorum" dedi. Chelsea'ye 2012 yılında Lille'den transfer olan Hazard, Şubat 2015'te, sözleşmesini 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatmıştı.
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