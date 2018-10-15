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Eden Hazard: Real Madrid'e gitseydim çok mutlu olacaktım

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

Eden Hazard, geleceğiyle ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Real Madrid'e gitmek istediğini gizlemeyen Hazard, bununla birlikte Chelsea'den asla taraftarın kalbini kırarak ayrılmayacağını ifade etti.

Eden Hazard: Real Madrid'e gitseydim çok mutlu olacaktım

Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard'ın, çocukluk hayallerini süsleyen Real Madrid'e gitmek istediği biliniyor. Ancak yıldız oyuncu, bu sezon takımı Chelsea'de kaldığı için pişman değil...

Tüm kariyerinin Londra ekibine borçlu olduğunu vurgulayan Hazard; "Chelsea yönetimi bu yaz takımdan ayrılamayacağımı bildirdi. Ben de kabul ettim. Hiç pişman değilim. Real'e gitseydim çok mutlu olacaktım. Chelsea'de kaldığım için de aynı şekilde mutluyum. Yönetimle asla çatışmaya girmeyeceğim. Birgün ayrılırsam, herkesin beni iyi hatırlamasını istiyorum" dedi. Chelsea'ye 2012 yılında Lille'den transfer olan Hazard, Şubat 2015'te, sözleşmesini 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatmıştı.

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eden hazard chelsea real madrid

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eden ne meraklısın RM'de oynamaya. Bırak şu kral soytarıları adi herifleri. Eski havası yok onların CR7 gitti baL10 patladı.
çok başarılı yetenekli karakteri gayet düzgün bugüne kadar saha içinde dışında bi olayını görmedik aldığı parayı(futbol dünyası içinde) hakeden bir oyuncu
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