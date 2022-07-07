Edenred’in global yapılanmasına Türkiye'den üst düzey bir atama

İSTANBUL (AA) - Ticket Restaurant Edenred’de 2020 yılından bu yana İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Canan Soybakış, Edenred Çalışan Yan Hakları Global İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant markasıyla dünyada yemek kartı sektörünü inşa eden Edenred’in global yapılanmasında üst düzey bir atama daha gerçekleşti.

Çalışan Yan Hakları İş Birimi Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü için tercih edilen isim ise Edenred Türkiye’den Canan Soybakış oldu. Yönetim, operasyon ve insan kaynakları alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan, Edenred Türkiye’de ise 2020 yılından bu yana İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Soybakış, Paris’teki yeni göreviyle insan kaynakları süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlayan Canan Soybakış, iş yaşamına 1994 yılında Arçelik’te Lojistik Planlama Uzmanı olarak başladı. Ardından Bericap Kapak’ta Kilit Müşteri Yöneticisi olarak görev yaptı. Sonrasında sırasıyla Cyanamid ve BASF Agro şirketlerinde Tedarik Zinciri Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2007 yılında Hilti’de Lojistik ve Teknik Servis Müdürlüğü yapan Soybakış, 2011-2017 yılları arasında ise Hilti’de İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüttü. 2017 yılında Hilti’de META bölgesinde (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Çalışan Deneyimi ve Kültürel Gelişim Başkanlığı’nı üstlendi.

2020 yılında Edenred Türkiye’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlayan Canan Soybakış, çalıştığı süre boyunca şirket kültürünün oluşturulmasına, değişim yönetimine ve çalışan deneyiminin iyileştirilmesine öncülük etti. Ekibiyle birlikte İK alanında birçok projeyi hayata geçiren Soybakış, işe alım ve özlük hakları ile ilgili konularda klasik yaklaşımdan ziyade her bir departmanın İnsan Kaynakları departmanını bir iş ortağı gibi benimsemesini sağladı.

- Şirketin İstanbul’daki merkez ofisi çalışanların görüş ve önerileri doğrultusunda dizayn edildi

Departman stratejilerinin kurulmasında aktif rol alarak şirket ihtiyacına yönelik yeni yetenekler kazanılmasını sağladı. Yönetimin ve çalışanların seslerinin karşılıklı olarak duyulmasında köprü görevini üstlenerek şirket içi iletişimi güçlendirdi. Yetenek yönetimi kapsamında da şirket içi terfi konusunda yoğun çalışmalar yürüten Soybakış, çalışanların kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak birçok eğitim programı düzenledi.

Şirketin İstanbul’daki merkez ofisinin tamamen çalışanların görüş ve önerileri doğrultusunda dizayn edilmesine öncülük eden Canan Soybakış, böylece çalışanların her gün keyifle işe gelmek isteyecekleri bir ofis yaratılmasına büyük katkı sağladı. Bunun yanı sıra salgın süresince çalışanların sağlıklı ve mutlu çalışabilmeleri için gerekli uzaktan çalışma koşullarını ivedilikle hazırlayan Soybakış, çalışanların motivasyon kaybı yaşamamalarına büyük özen gösterdi. Akabinde ise birçok yetenek için artık oldukça önemli bir kriter olan hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi. Böylece şirketin değişen ve dijitalleşen yeni dünya düzenine uyum sağlamasına önayak oldu.

Ayrıca tüm Edenred ülkelerinde düzenli olarak gerçekleştirilen çalışan bağlılığı anketinin skorunun bir yıl gibi kısa bir sürede tam 3 katına çıkmasına katkıda bulundu. Şirketin tüm alanlarda fırsat eşitliğini ve çeşitliliğini sağlama amacını resmileştirmek için global düzeyde bir anlaşma olan Çeşitlilik Bildirgesini imzaladı. Şirketin genel politikasının bir parçası olan Çeşitlilik Bildirgesi ile Edenred Türkiye’de fırsat eşitliğini ve çeşitliliğini teşvik etti.

Canan Soybakış, şirketin “İdeal İnsan, İdeal Dünya ve İdeal Gelişim” felsefesine uygun olarak kurumsal sosyal sorumluluğu önemli bir odak noktası haline getirmeyi başardı. Tüm Edenred ülkeleri arasında "En iyi uygulama" olarak gösterilen projelere imza attı. Çalıştığı iki yıl boyunca yeni iş birimleri kurulmasını sağlayan ve pek çok başarıya imza atan Soybakış, bu global rol öncesinde de 2020 yılında Edenred’e katılmasından kısa bir süre sonra Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin İnsan Kaynakları Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Soybakış yeni görevi kapsamında Çalışan Yan Hakları İş Birimi Global İnsan Kaynakları Direktörü olarak tüm ülkelerdeki insan kaynakları stratejilerinin ve operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

