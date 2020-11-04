Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Bosna-Hersekli yıldızı Visca, bu golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 14’e çıkarmış oldu. 30 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşamalarında 11, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.
Edin Visca, aynı zamanda Başakşehir’in Avrupa’daki en golcü oyuncusu konumunda. Visca’yı 3’er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2’şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira’nın imzası var.
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