SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 23:00 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü Manchester United ağlarına attı.

Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Bosna-Hersekli yıldızı Visca, bu golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 14’e çıkarmış oldu. 30 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşamalarında 11, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.

Edin Visca, aynı zamanda Başakşehir’in Avrupa’daki en golcü oyuncusu konumunda. Visca’yı 3’er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2’şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira’nın imzası var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Başakşehir, Manchester maçına hazırBaşakşehir, Manchester maçına hazır
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İşte ABD seçimlerinde son durum
İşte ABD seçimlerinde son durum
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Yer yerinden oynayacak! İşte Dorukhan'ın imza tarihi...
Yer yerinden oynayacak! İşte Dorukhan'ın imza tarihi...
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Ve Edin Visca resmi imzayı attı! Fenerbahçe...
Ve Edin Visca resmi imzayı attı! Fenerbahçe...
Giuliano Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı...
Giuliano Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demba Ba: Allah'a şükürler olsun
Demba Ba, Manchester United maçı sonrası konuştu
Göksel Gümüşdağ: Adeta milli maç gibiydi
''Adeta milli maç gibiydi!''
Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı
Edin Visca, gole doymuyor!
ÖZET | Başakşehir - Manchester United: 2-1
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Başakşehir'in konuğu Manchester United
Başakşehir Avrupa'da siftah peşinde!
Başakşehir, Manchester United maçına hazır
Başakşehir, Manchester maçına hazır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.