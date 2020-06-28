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Edin Visca'dan Ali Palabıyık’a tepki: Hocam bak!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.06.2020 23:25 | Son Güncelleme

Başakşehirli futbolcu Edin Visca, aldığı darbe sonrası pozisyona yakın olan hakem Ali Palabıyık’a "Hocam bak!" diyerek tepki gösterdi.

Edin Visca'dan Ali Palabıyık’a tepki: Hocam bak!

Süper Lig’de oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesinin 27. dakikasında Başakşehirli futbolcu Edin Visca, aldığı darbe sonrasında yerde kalırken pozisyona yakın olan hakem Ali Palabıyık’a tepki gösterdi. Palabıyık’a "Hocam bak" diye bağırarak ayağını gösterdi. Visca’yı verdiği tepkiden dolayı hakem Ali Palabıyık uyardı.

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