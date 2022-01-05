Edin Visca Trabzonspor'a çabuk ısındı! Basın toplantısındaki sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferi için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Edin Visca'nın basın toplantısında söylediği sözler sosyal medyaya damga vurdu.

"TEK ŞAMPİYONLUK BU SENE DEĞİL..."

Edin Visca, "Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız. Başakşehir'de çok şey yaşadık. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi yaşadık. Kolay değil ayrılmak. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon geçiririz. Şimdi yeni başkanla kupa kaldırırız inşallah" dedi.

