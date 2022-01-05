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Edin Visca Trabzonspor'a çabuk ısındı! Basın toplantısındaki sözleri sosyal medyaya damga vurdu

05.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor , Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp başkanları ve Visca ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Visca'nın iddialı sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Visca, "Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız!" dedi.

Edin Visca Trabzonspor'a çabuk ısındı! Basın toplantısındaki sözleri sosyal medyaya damga vurdu
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferi için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Edin Visca'nın basın toplantısında söylediği sözler sosyal medyaya damga vurdu.

"TEK ŞAMPİYONLUK BU SENE DEĞİL..."

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Edin Visca, "Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız. Başakşehir'de çok şey yaşadık. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi yaşadık. Kolay değil ayrılmak. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon geçiririz. Şimdi yeni başkanla kupa kaldırırız inşallah" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
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